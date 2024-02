Jurassic World ganhará novo filme com roteirista do primeiro | A TARDE

Os fãs da franquia Jurassic World têm muito o que comemorar. Segundo uma publicação da THR, David Koepp, roteirista responsável por escrever Jurassic Park: Parque dos Dinossauros e O Mundo Perdido: Jurassic Park, foi contratado para desenvolver um novo longa.

De acordo com a publicação, o projeto, que vem sendo concebido em segredo, está avançado. Ele caminha junto com o roteiro prestes a ser finalizado. A ideia da Universal Pictures é confirmar uma possível data de lançamento em 2025.

Segundo algumas fontes da THR, o novo longa vai iniciar uma "nova era jurássica" na franquia. Sendo assim, tanto os protagonistas de Jurassic World (Chris Pratt e Bryce Dallas Howard), quanto o trio de Jurassic Park (Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern) não devem retornar a trama.

Ainda não há nomes de diretor ligado ao projeto. Responsável pelos dois primeiros filmes da franquia, Steven Spielberg vai retornar como produtor executivo do longa.

O último lançamento da franquia foi o filme Jurassic World: Domínio, em 2022. No entanto, já existe previsão de nova trama, para 2024, com a Netflix. A empresa confirmou o lançamento de Jurassic World: A Teoria do Caos. A nova série animada dá sequência aos eventos de Jurassic World: Acampamento Jurássico.