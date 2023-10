Ke Huy Quan foi escalado às pressas para “Loki”; saiba motivo | A TARDE

O ator Ke Huy Quan, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, foi escalado às pressas para a segunda temporada de “Loki”,que estreou no Disney+ na quinta-feira, 5, após o sucesso do filme.

Em entrevista ao Yahoo!, o produtor executivo da série, Kevin Wright, disse que o longa havia acabado de estrear em circuito limitado nos Estados Unidos e estava chamando a atenção dos críticos. O trabalho do ator despertou o interesse da coordenadora de elenco de Loki, Sara Finn, que ligou para Wright.



“Ela disse: ‘Ei, estou prestes a começar a montar uma lista de possíveis OB, mas antes de fazer isso, acho que vocês deveriam conhecer Ke [Huy Quan]. O filme dele está prestes a explodir. Acho que deveria ser ele. Acho que se não fizermos uma oferta antes do fim de semana, ele pode ficar muito, muito ocupado”, contou o produtor.



No dia seguinte ao aviso de Finn, Wright e sua equipe fizeram uma reunião por vídeo com Quan. Após apresentar a história e o personagem, eles fecharam o contrato dois dias depois.



“O personagem [OB] já era assim. Mas quando o escalamos, quando ele [Quan] entrou, ele gritou. Ele disse: 'Este é um Data adulto'”, contou Wright, citando o personagem interpretado pelo ator em “Os Goonies”.



“E eu diria para os espectadores com olhos de águia: há uma série de easter eggs da filmografia de Ke, tanto recentes quanto passadas, que apimentam sua oficina em Loki.”, completou.



O primeiro episódio da segunda temporada de Loki já está disponível no Disney+. O elenco da série conta com Tom Hiddleston, Sofia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw e Jonathan Majors.