Kevin Conroy, dublador oficial do Batman, morre aos 66 anos

O ator e dublador Kevin Conroy, voz oficial do Batman desde 1992, morreu na quinta-feira, 10, aos 66 anos. O óbito foi confirmado nesta sexta-feira, 11, pela dubladora Diane Pershing.

Sem revelar do que se tratava, Diane disse que Kevin estava doente já há algum tempo e que o artista dedicou a vida para a alegria dos fãs. "Ele fará muita falta não apenas pelo elenco da série, mas por sua legião de fãs em todo o mundo".

A DC Comics homenageou o dublador com um compilado de depoimentos de personalidades que trabalharam com Kevin. Diretora de elenco e diálogo, Andrea Romano afirmou que Kevin era mais que um ator que ela escalou e dirigiu.

"Ele era um amigo querido por mais de 30 anos, cuja bondade e espírito generoso não conheciam limites".

Kevin começou a dublar o Batman em 'A Série Animada'. Mark Hamill, que dublava o vilão Coringa, disse que ele era sua pessoa favorita.

"Ele realmente se importava com as pessoas ao seu redor – sua decência brilhava em tudo o que fazia. Toda vez que eu o via ou falava com ele, meu espírito se elevava", contou.