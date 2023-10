Lançamento da Max na América Latina é adiado para 2024

A chegada da Max é adiada pela Warner Bros. Discovery para 2024 na América Latina. Antes prevista para chegar no último trimestre do ano no território, a nova plataforma de streaming do estúdio substitui a HBO Max e consolida o conteúdo da plataforma com os programas disponíveis no Discovery+.

O anúncio foi feito pelo CEO e Presidente de Streaming Global e Games da Warner Bros. Discovery, JB Perrette, em uma palestra em Los Angeles na quinta-feira, 21.

"Temos o resto do mundo para implementar, incluindo América Latina, Europa e APAC - originalmente, faríamos isso no final deste ano. Para garantir que faremos corretamente, vamos adiar a implementação na América Latina para o primeiro trimestre do próximo ano”, disse.

De acordo com o chefe de marketing do estúdio, Pato Spagnoletto, a decisão de nomear o novo serviço de streaming, tirando a marca "HBO" da fre nte do nome original, foi em grande parte influenciada pela vontade de sinalizar que a plataforma terá conteúdo adequado para toda a família.

“A decisão foi tomada para sinalizar uma mudança, e a mudança é essa: este serviço de streaming é para toda a família”, explicou.