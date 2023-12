“Lindo e gostosão”: plateia deixa Jason Momoa “corado” na CCXP | A TARDE

Apesar de ser um herói do fundo do mar, nem o próprio Aquaman aguentou de calor ao receber elogios “quentes” da plateia que acompanhava o painel do longa, neste domingo, 3, na CCXP23. Sem citar Mera, personagem de Amber Heard, a ação ainda apresentou cenas exclusivas do longa.

Diretamente de Atlântida, ele chegou acompanhado dos colegas de elenco, Patrick Wilson, o Orm, e Yahya Abdul-Mateen II, o Arraia Negra, além do diretor James Wan.



Após saber o que significavam as palavras “lindo, tesão, bonito e gostosão” entoadas pela plateia, o astro da DC disse ter ficado com vergonha: “vocês me fizeram corar”.

Em "Aquaman 2: O Reino Perdido", o Rei do Mares vai precisar se unir ao irmão, Orm, que está exilado, para combater o Arraia Negra, que está mais poderoso do que nunca com o seu tridente negro. Jason Momoa contou que ele mesmo contribuiu com o roteiro.

“Depois do primeiro (filme), tive um monte de ideias, porque tenho convivido com esse personagem por talvez oito ou nove anos”, disse. “Naquele momento, pensei: meu Deus, adoraria fazer isso e aquilo, tanto como ator como pelo personagem.”

“Então, você faz a pesquisa, e eu cheguei muito empolgado, com quase 50 páginas e um monte de ideias para levar para o James (Wan, diretor do filme) e para a DC (produtora)”, completou. “Foi assustador, porque normalmente não acontece desse jeito. Fiquei muito empolgado. Acho que havia algumas boas ideias. E, a partir dali, James e Leslie (o roteirista David Leslie Johnson-McGoldrick) levaram isso a um outro nível.”

O diretor James ressaltou a importância da tecnologia para o longa e destacou que o filme precisa ser assistido no formato 3D nos cinemas. “É um filme perfeito para 3D, ajuda a trazer vida para o mundo que criamos de uma forma primorosa. Eu encorajo todos a assistirem a esse filme em 3D”, acrescentou.





*De São Paulo