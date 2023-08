Live-action de One Piece estreia com aprovação alta no Rotten Tomatoes

Chegou a Netflix, nesta quinta-feira, 31, a série live-action de “One Piece”. A adaptação do mangá e anime de Eiichiro Oda, pelo visto, está agradando críticos e fãs, registrando uma nota alta no Rotten Tomatoes, um dos principais agregadores de críticas do mundo.

A produção estreou com 96% de aprovação do público geral. Na crítica especializada, a série conquistou reações mistas: de 16 análises registradas, One Piece chegou aos 75% de aprovação.

Vale lembrar que os índices, no entanto, podem variar, para cima ou para baixo, à medida que novas análises chegam. Até às 15h, a aprovação dos críticos foi de 83%, enquanto 94% do público geral gostou.

Com oito episódios, One Piece acompanha a história de Luffy (Iñaki Godoy) enquanto parte em uma aventura para achar o One Piece e ser o Rei Pirata. Mas ele não estará sozinho, Luffy é acompanhado por outros piratas como Nami, Zoro, Usopp e Sanji.

Todos os episódios já estão disponíveis no catálogo da Netflix. Veja o trailer: