Livro "Cem Anos de Solidão" vira série da Netflix e ganha teaser | A TARDE

A Netflix revelou, nesta quarta-feira, 17, um novo teaser da série "Cem Anos de Solidão", primeira adaptação audiovisual do clássico de Gabriel García Márquez. O trailer proporciona um vislumbre dos momentos vividos por diferentes gerações da família Buendía.

Com o lançamento do teaser, também foi divulgada uma sinopse oficial: "A obra-prima literária do vencedor do Prêmio Nobel Gabriel García Márquez chega à Netflix. Cem Anos de Solidão é a história da família Buendía, marcada pela loucura, pela guerra, pelo amor impossível e pelo temor de uma maldição que os condena à solidão por 100 anos na mítica cidade de Macondo."

Os filhos de García Márquez, Rodrigo García e Gonzalo García Barcha, assumirão o papel de produtores-executivos da série, enquanto Laura Mora Ortega e Alex García López estarão na direção. Lançado pela primeira vez em 1967, o livro vendeu mais de 50 milhões de cópias e foi traduzido para 46 línguas.

A série "Cem Anos de Solidão" ainda não possui data de estreia definida na Netflix, mas está programada para ser lançada ainda em 2024.

Assista ao teaser