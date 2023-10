Longa de terror 'O Jogo da Morte' revela trailer macabro nesta terça | A TARDE

O Jogo da Morte surge com trailer macabro, nesta terça-feira ,17. A prévia foi revelada pela Paris Filmes e traz uma jovem que tenta desvendar a morte misteriosa de sua irmã. O filme é dirigido por Alaa Morsy, o roteiro é assinado por Usama Hossam El Din e o elenco principal traz Hasan Abdulfattah, Dana Abed e Hamad Almutaani.

Veja trailer:

A trama mistura horror e drama girando em torno de um jogo cruel usado por muitos jovens e adolescentes depois do avanço da tecnologia e acesso à internet. No enredo, uma jovem investiga o suicídio misterioso da irmã após descobrir que a tragédia tem relação com um jogo suspeito.



A produção retrata a preocupação dos pais aos grandes riscos de uma exposição exagerada nas redes sociais. O Jogo da Morte estreia nos cinemas do Brasil em 22 de fevereiro de 2024.