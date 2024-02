Lucy Liu afirma que “As Panteras 3” não deve acontecer | A TARDE

A atriz Lucy Liu afirmou, em entrevista à Variety, não acreditar que o terceiro filme de “As Panteras” seja feito. Ela disse que ficaria surpresa se algum desenvolvimento acontecesse, por mais que o diretor Joseph McGinty Nichol, mais conhecido como McG, esteja disposto a trabalhar na continuação.

“Eu honestamente não sei como isso seria factível. Tiveram tantas outras versões desde então”, disse a atriz. “Os tempos mudaram muito”, continuou.

Lucy Liu relembrou o impacto de As Panteras e como o filme mudou o retrato de amizade feminina no cinema. “Era estranho ver mulheres colaborando e sendo vistas como colegas e amigas. Foi um momento muito grande no tempo e agora tudo mudou”.

Além disso, a atriz reiterou sua resistência sobre um terceiro filme: “Eu sempre aproveito o momento e sigo em frente. Nunca fico nutrindo algo por tanto tempo. Mas eu ficaria muito chocada se isso acontecesse”.

Disponíveis para streaming na Netflix e na HBO Max, “As Panteras” e “As Panteras: Detonando” foram lançados em 2000 e 2003. Juntos, os dois filmes faturaram mais de US$ 520 milhões nas bilheterias mundiais.