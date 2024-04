Maior streaming de anime do mundo chega ao Prime Video Channels | A TARDE

A Crunchyroll, maior streaming de anime do mundo, está disponível mediante assinatura via Prime Video Channels no Brasil, Alemanha, e México. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 3, e os membros Amazon Prime podem experimentar 14 dias de teste grátis.

A Crunchyroll atende fãs em mais de 200 países e territórios com a maior biblioteca dedicada de streaming de anime do mundo, bem como lançamentos em cinema, eventos ao vivo e ofertas experienciais, jogos, produtos de consumo e mais. A nova temporada de lançamentos de anime conta com mais de 40 novos títulos, incluindo a nova série de monstros de ficção científica “Kaiju No. 8”, a série “Black Butler -Public School Arc”-, que retorna quase 10 anos após seu lançamento original, ao lado de títulos de catálogo, como “JUJUTSU KAIZEN”, vencedor do Crunchyroll Anime Award.

Os membros Amazon Prime podem escolher entre duas assinaturas dentro da Crunchyroll: Fã ou Mega Fã, ambas permitindo aos clientes acesso à biblioteca Crunchyroll com novos episódios logo após o lançamento no Japão. A assinatura Fã, no Brasil, tem o valor de R$ 14,99 por mês, e a Mega Fã, de R$ 19,99. Na assinatura Mega Fã, é possível baixar títulos para visualização off-line e acessar benefícios adicionais à medida que estiverem disponíveis.

“A expansão do nosso acordo com o Prime Video permitirá que ainda mais fãs em todo o mundo comecem ou aprofundem suas aventuras de anime”, disse Terry Li, vice-presidente executivo de negócios emergentes da Crunchyroll. “Especialmente com o início da nova temporada de lançamentos, não há melhor momento para mergulhar no mundo do anime na Crunchyroll.”

“Com a expansão da Crunchyroll no Prime Video Channels no Brasil, Alemanha e México, estamos animados que mais membros Amazon Prime em todo o mundo possam agora acessar os conteúdos de anime de forma conveniente, tudo diretamente em um aplicativo no Prime Video, com uma senha e uma única cobrança", disse Kelly Day, Head International & VP, Prime Video.