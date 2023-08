Manoel Gomes faz música divertida para “Besouro Azul”; ouça

Prestes a estrear nas telonas, “Besouro Azul" ganhou uma música especial feita por Manoel Gomes, dono do hit "Caneta Azul". O longa, que conta com a atriz brasileira Bruna Marquezine e Xolo Maridueña no elenco, será lançado nesta quinta-feira, 17.

De carona no maior sucesso de Gomes e provavelmente em busca de alternativas para promover o filme sem as estrelas da produção devido a greve de atores de Hollywood, a Warner Bros. Pictures convidou o brasileiro para cantar uma paródia da canção da caneta: "Besouro Azul, Azul Besouro".

O hit ainda dá detalhes sobre o filme. Confira: