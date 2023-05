Martin Scorsese encontra Papa e anuncia novo filme sobre Jesus

O aclamado diretor de Hollywood, Martin Scorsese, se reuniu com o Papa Francisco na Itália para anunciar seu próximo filme: uma narrativa sobre Jesus Cristo.

Recentemente, Scorsese esteve no Festival de Cannes, com a exibição do seu novo filme “Killers of the Flower Moon” (algo como “Assassinos da Flor-Lua”), sobre o massacre de Oklahoma, na década de 1920, contra indígenas do povo Osage. Após uma calorosa recepção, o diretor se dirigiu à Itália, para uma série de eventos religiosos e cinematográficos.

Sobre o novo filme, o cineasta declarou, em entrevista à revista jesuíta La Civiltà Cattolica, que respondeu ao apelo que o Papa fez aos artistas "da única forma que sei: imaginando e escrevendo um roteiro sobre Jesus”, e complementa, “estou prestes a começar a produzi-lo".

Mas como será este novo filme? Scorsese fez alusão a obras como “O Evangelho Segundo São Mateus” (1964), de Pier Paolo Pasolini, filme que o diretor admira por apresentar Jesus com um senso de imediatismo. Também citou sua experiência com o trabalho “A Última Tentação de Cristo” (1988), além de como a realização de seu outro filme “Silêncio” (2016) representou mais um passo em sua busca por Jesus.

A conversa entre o cineasta e o líder mundial da comunidade católica aconteceu em meio à conferência “A Estética Global do Imaginário Católico” (“The Global Aesthetics of the Catholic Imagination”), que ocorreu dos dias 25 a 27 de maio, e reuniu mais de 40 poetas, escritores, roteiristas e cineasta da América do Norte, América do Sul, África, Europa e Leste Asiático que se identificam como católicos ou prestam homenagem à religião em sua vida artística.

A conferência, organizada pela revista jesuíta em colaboração com a Georgetown University, buscou responder a certas perguntas: como artistas de diferentes culturas se apropriam do catolicismo como fonte para seus trabalhos criativos e quais são as formas em que a tradição desta fé pode ser usada para examinar a vida contemporânea.