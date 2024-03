Marvel Studios explica estratégia para competir no streaming | A TARDE

O chefe do Marvel Studios, Brad Winderbaum, explicou, em entrevista ao Comicbook, qual a estratégia adotada para reduzir a diferença entre o Disney+ e os seus concorrentes no streaming, os quais têm mais tempo de mercado, como a Netflix, que opera desde 2007 - enquanto a casa das produções da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic foi lançada em 2019.



Na ocasião, ele disse que, inicialmente, “foi pedido para criar o máximo de conteúdo possível para o Disney+, e o mais rápido possível”, mas, segundo ele, “houve uma mudança”.