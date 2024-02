“Meninas Malvadas” lidera bilheteria nos EUA; veja números | A TARDE

O novo “Meninas Malvadas” permanece no topo de arrecadações das bilheterias nos Estados Unidos. Em sua segunda semana em cartaz, o filme de Tina Fey arrecadou mais US$ 11,7 milhões, somando um total de US$ 50 milhões até hoje.

Todos os cinco primeiros filmes na lista de arrecadações se mantiveram na posição. Estrelado por Jason Statham, “Beekeeper - Rede de Vingança” seguiu em segundo lugar, com mais US$ 8,4 milhões e um total de US$ 31,1; e Wonka, musical com Timotheé Chalamet, fez mais US$ 6,4 milhões e já acumula US$ 187,1 milhões.

Em quarto lugar, a comédia romântica “Tudo Menos Você” fez mais US$ 5,4 milhões. “Patos!” fecha o top 5 da semana com mais US$ 5,3 milhões.