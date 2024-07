'Meu Malvado Favorito 4' tem bilheteria astronômica; confira valores

- Foto: Divulgação

A animação "Meu Malvado Favorito 4" segue liderando as bilheterias internacionais e acumulou US$ 88 milhões (R$ 450 milhões) em vendas de ingressos.

Com isso, a franquia atingiu um marco histórico, ultrapassando US$ 5 bilhões de arrecadação global. O filme trouxe de volta personagens conhecidos como Gru, interpretado por Steve Carell, e introduziu um novo antagonista, Maxime Le Mal, interpretado por Will Ferrell.

"Divertida Mente 2", da Disney e Pixar, continuou a atrair grandes públicos ao redor do mundo, arrecadando US$ 50,2 milhões em 47 territórios. O filme já acumula US$ 777,5 milhões internacionalmente, colocando-se como o quinto filme de animação com maior bilheteria de todos os tempos.

No campo das estreias, a Warner Bros. lançou "Twisters" em 38 mercados, incluindo Austrália, México e Brasil, arrecadando US$ 11,5 milhões em seu primeiro fim de semana.

Dirigido por Lee Isaac Chung e estrelado por Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, o filme promete expandir seu alcance na próxima semana para mercados europeus importantes como França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido.

Já "A Quiet Place: Day One", da Paramount, continuou a atrair audiências, acumulando US$ 10,4 milhões em seu terceiro final de semana de lançamento e elevando sua arrecadação global para US$ 220,7 milhões.