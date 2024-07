Minissérie sobre Ayrton Senna já tem data para estrear; saiba quando

Gabriel Leone interpretará Ayrton Senna - Foto: Divulgação | Netflix

‘Senna’, minissérie que conta a história de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, chega à Netflix no dia 29 de novembro. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 18, pela plataforma de streaming.

A produção ganhou ainda um pôster oficial, que mostra Gabriel Leone (‘Dom’) como Ayrton Senna nas pistas de corrida segurando o icônico capacete verde e amarelo, marca registrada do piloto.

Veja o pôster:

| Foto: Divulgação | Netflix

A sinopse diz que “‘Senna’ vai mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino”.



Além de Gabriel Leone, o elenco conta também com Matt Mella (Alain Prost), Gabriel Louchard (Galvão Bueno) e Pâmela Tomé (Xuxa).

Vicente Amorim é o showrunner e a Julia Rezende (‘Todo Dia a Mesma Noite’) assume a direção ‘Senna’.

Assista ao trailer de ‘Senna’: