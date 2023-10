"Morbius", "Dexter" e mais: Veja o que chega no Prime Video em outubro | A TARDE

O Prime Video divulgou uma lista com tudo que chega ao streaming em outubro de 2023. Entre os destaques está "Morbius" - produção da Sony que apresentou Jared Leto como Michael Morbius - e todas as temporadas de "Dexter".



Confira as estreias:

FILMES

Jim Knopf e o Selvagem 13 (1/10/2023)

Morbius (2/10/2023)

Dezesseis Facadas (6/10/2023)

King of Killers (6/10/2023)

Ângela (6/10/2023)

O Livro do Amor (6/10/2023)

Awareness (11/10/2023)

Ursinho Pooh: Sangue e Mel (13/10/2023)

O Próprio Enterro (13/10/2023)

O Grinch (15/10/2023)

Luta pela Fé - A História do Padre Stu (18/10/2023)

A Outra Zoey (20/10/2023)

Sayen: La Ruta Seca (20/10/2023)

Missão de Sobrevivência (20/10/2023)

O Porteiro (20/10/2023)

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (22/10/2023)

The Murder of Gabby Petito: Truth, Lies and Social Media (25/10/2023)

A Menina Que Matou os Pais - A Confissão (27/10/2023)

Pânico Americano (27/10/2023)

A Filha do Rei do Pântano (28/10/2023)

SÉRIES

Dexter - Temporadas 1 a 8 (2/10/2023)

Arquivo X - Temporadas 1 a 11 (9/10/2023)

Harina - Temporada 2 (11/10/2023)

Everybody Loves Diamonds - Temporada 1 (13/10/2023)

Upload - Temporada 3 (20/10/2023)

Morangos Com Açúcar - Temporada 1 (23/10/2023)

Sebastian Fitzek's Therapy - Temporada 1 (26/10/2023)

FBI - Temporada 1 (30/10/2023)

Loja Prime Video e channels

Além das produções que chegam ao serviço, tem novidade também na Loja Prime Video.

Veja o que chega na Loja Prime Video:

Besouro Azul (3/10/2023)

Fale Comigo (3/10/2023)

Gran Turismo - De Jogador a Corredor (8/10/2023)

A Freira 2 (22/10/2023)