Morre, aos 61 anos, o ator de 'Brooklyn Nine-Nine', Andre Braugher | A TARDE

Morreu nesta segunda-feira, aos 61 anos, o ator Andre Braugher, famoso por interpretar o Capitão Ray Holt na série Brooklyn Nine-Nine. A informação foi confirmada pela assessoria do ator à revista Variety.

Segundo o Deadline, o ator faleceu após sofrer com uma "breve doença". Ainda não há maiores detalhes sobre a causa da morte. Dono de uma carreira de sucesso, Braugher já recebeu 11 nomeações ao Emmy Awards, maior premiação da TV norte-americana, e ganhou duas vezes, em 1998, pela série Homicide: Life on the Street, e em 2006, pela minissérie Thief.

Ele esteve em outros trabalhos aclamados, como as séries Men of a Certain Age e Andromeda Strain. O ator nasceu na cidade de Chicago, em 1962. Ele deixa a esposa Ami Brabso e três filhos, Michael, Isaiah e John Wesley.