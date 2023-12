Morre atriz mexicana Queta Lavat, a Vovó Piedade de 'A Usurpadora' | A TARDE

A atriz Queta Lavat morreu nesta segunda-feira, 4, aos 94 anos. A atriz integrou o elenco de sucessos mexicanos como as telenovelas Rebelde, A Usurpadora e Coração Indomável. Queta estava internada há algumas semanas com o quadro grave de trombose.



A artista, que nasceu no México, ficou muito conhecida por papéis como a Vovó Piedade, de A Usurpadora, a Lucrecia de Coração Indomável e fez algumas participações em Rebelde com Angelita. Também foi a Rosalía em A Intrusa e a Graciela de Camaleões.

Em 2018, ela recebeu o prêmio Ariel de Ouro, dado pela Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas. A atriz deixa filhos, netos e bisnetos.

Nas redes sociais, o ator Eduardo España prestou homenagem. “É com tristeza que tomo conhecimento da partida da nossa querida e grande atriz Queta Lavat, uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa. Cada encontro com ela no set, em uma palestra, onde quer que ela estivesse, era um prazer. Minhas condolências à sua família".

O secretário de turismo do México, Miguel Torruco Marqués, também lamentou a perda. "Minha esposa Gloria e eu lamentamos a sensível morte de nossa querida Queta Lavat, sem dúvida uma atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano. Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos".

Fãs também lamentaram a perda da atriz e prestaram homenagens. "Uma grande perda, descanse em paz", escreveu um internauta no X (Twitter). "Ai, não. Ela me lembrava da minha avó, elas eram muito parecidas", lamentou outro no Instagram. "Que má notícia, uma excelente atriz e uma pessoa melhor ainda. Grande abraço para a família", escreveu um terceiro.

Queta compartilhava nas redes sociais momentos de sua vida privada e ensinava algumas receitas. "O que vocês acham de um delicioso "caldo de feijão" para curtir com a família nesta sexta-feira? Estou compartilhando minha receita com vocês. Espero que gostem", escreveu na última publicação no TikTok, em março deste ano.