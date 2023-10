Morre David McCallum, ator de “NCIS” e “Sex and the City”

O ator David McCallum, conhecido por seu trabalho em “NCIS” como o médico Ducky, morreu na manhã de segunda-feira, 25. Ele, que havia completado 90 anos, faleceu de causas naturais e cercado por sua família no New York Presbyterian Hospital, de acordo com a People Magazine. O artista deixou sua esposa de 56 anos, Katherine McCallum, quatro filhos e oito netos.

McCallum nasceu em Glasgow, na Escócia, em 19 de setembro de 1933, e estudou na prestigiada Royal Academy of Music para seguir o sonho de ser ator. Após concluir os estudos, ele ingressou na Actors' Equity em 1946, onde começou a trabalhar na BBC Radio e estreou em uma produção de 1946 de Whom the Gods Love, Die Young. Durante a década, o ator fez uma grande carreira nas radionovelas, tendo emprestado a voz em produções como “Amadeus” e “Julius Caesar”.

Nos anos 1960, McCallum se mudou para os Estados Unidos para trabalhar em Hollywood. Lá, ele conquistou o papel de Illya Kuryakin, na série de televisão “O Agente da U.N.C.L.E”. Inicialmente, seu personagem era apenas um coadjuvante com poucas falas.

No entanto, os produtores viram potencial no ator e decidiram aumentar seu papel. Esse trabalho rendeu a McCallum duas indicações ao Emmy e uma ao Globo de Ouro como Melhor Ator Coadjuvante. McCallum também trabalhou com cinema em filmes como “Sete Contra a Selva”, “O Vingador dos Mares”, “Fugindo do Inferno”, “Os Corruptores” e “Do Ódio Ao Amor”.

Porém, foi só no início dos anos 2000, que o ator encontrou um dos seus papéis mais marcantes com “NCIS”. O seu personagem, "Ducky" Mallard, é o único que permaneceu como parte do elenco fixo por todas as vinte temporadas da série. Ele também apareceu em “Law & Order”, “Sex and the City”, “The Outer Limits” e dublou personagens nos derivados de “Ben 10” e “Batman” para a televisão.