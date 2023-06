Morre empresário tetraplégico que inspirou o filme “Intocáveis”

Morreu, aos 72 anos, o empresário francês Philippe Pozzo di Borgo. Ele, que é tetraplégico, serviu de inspiração para o filme de drama "Intocáveis" (2011). A causa do óbito não foi revelada.

A morte de Pozzo aconteceu na sexta-feira, 2, e foi confirmada para a agência de notícias AFP pelo próprio diretor do longa, Eric Toledano, no sábado, 3. Estrelado por François Cluzet, como Philippe, e Omar Sy, Intocáveis fez um grande sucesso na França e no restante do mundo.

“É um choque e, acima de tudo, uma grande tristeza porque foi uma relação de incrível longevidade”, disse Toledano à AFP.

French author Philippe Pozzo di Borgo addresses a press conference as he presents his book "A Second Wind" in Berlin on December 4, 2012.

Pozzo ficou tetraplégico após ter sofrido um acidente de parapente em 1993. Ele contou sobre sua história de superação da depressão no livro “O Segundo Suspiro", lançado em 2011. A obra ressalta o apoio de seu cuidador, Adbel Yasmin Sellou, que também é mostrado no filme.

O ator Omar Sy, que interpretou o cuidador, compartilhou uma foto ao lado de Philippe e fez uma homenagem. “Philippe mudou nossas vidas e a vida de muitas pessoas”, escreveu.