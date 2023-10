Morre Keith Giffen, criador de Rocket Racoon | A TARDE

O autor e artista de quadrinhos Keith Giffen morreu e decorrência de um derrame na última segunda-feira, 9. Ele tinha 70 anos e pediu para sua família anunciar sua morte como uma piada em uma mensagem previamente escrita.

"Eu disse a eles que estava doente... Qualquer coisa para não ir para a New York Comic Con, Obrigado", diz a mensagem publicada no Facebook.



Keith Giffen é conhecido por escrever e desenhar a Legião dos Super Heróis da DC Comics nas décadas de 1980 e 1990, juntamente com a co-criação do mercenário alienígena Lobo com o escritor Roger Slifer para a série "Omega Men" do início dos anos 1980.



Em 1987 foi quando Giffen co-criou a série "Liga da Justiça Internacional" ao lado de J. M. DeMatteis e Kevin Maguire – que ganhou em 1989 o derivado Justice League Europe, também sob sua autoria e DeMatteis.



Quando a DC reintroduziu o Besouro Azul como Jamie Reyes, em 2006, um estudante latino do ensino médio que ganha superpoderes ao se unir a uma escaravelho alienígena, Giffen foi o responsável por escrever as primeiras aventuras do personagem com os co-criadores John Rogers e Cully Hamner.



Este ano, o personagem, interpretado por Xolo Maridueña, protagonizou "Besouro Azul" nos cinemas, tornando-se o primeiro filme de super-herói latino da DC.



Porém, antes de atuar pela DC, Giffen trabalhou na Marvel na década de 1970, onde ele e o escritor Bill Mantlo introduziram o Rocket Raccoon nas páginas de Marvel Preview. Décadas depois, o personagem acabaria se tornando parte integral da franquia "Os Guardiões da Galáxia", onde foi dublado por Bradley Cooper.