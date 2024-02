Morre o ator David Gail, de “Barrados no Baile”, aos 58 anos | A TARDE

David Gail, o Stuart Carson da clássica série adolescente Barrados no Baile (1991 - 1994), morreu aos 58 anos. A notícia foi confirmada pela irmã do ator, Katie Colmenares, pelo Instagram. A causa, no entanto, não foi revelada.

Natural de Tampa, na Flórida, Gail começou a atuar na TV durante os anos 1990. Em Barrados no Baile, seu trabalho de maior sucesso, ele fez o noivo de Brenda, personagem de Shannen Doherty.

Além de Barrados, o artista esteve em “Assassinato por Escrito” (1993), “Matlock” (1993), “Savannah” (1996-1997), “V.I.P”. (2001) e “Plantão Médico” (2002).

Entre 1999 e 2000, ele fez mais de 200 episódios da novela “Port Charles", interpretando o Dr. Joe Scanlon, um dos protagonistas da trama, após a saída do ator original Michael Dietz.

No entanto, Gail abandonou a atuação pouco depois disso, retornando apenas para uma participação especial no videogame Blacksad: Under the Skin, em 2019.