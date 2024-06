Morrem atores de "Sexta-feira 13" e “Doctor Who” | A TARDE

A semana começou triste para os amantes de filmes e séries, com a morte dos atores Erich Anderson e William Russell. Os dois ficaram famosos por seus papéis em franquias de sucesso como "Sexta-feira 13" e “Doctor Who”.

>>> Vingadores 5 pode trazer de volta mais de 60 heróis; Entenda

Anderson morreu no último sábado, 31, vítima de um câncer, aos 67 anos. Seus papéis mais conhecidos são em um filme da franquia "Sexta-Feira 13" e na série "Felicity". A notícia da morte de Anderson foi confirmada nas redes sociais.

"Meu cunhado Erich Anderson morreu (...) depois de uma batalha brutal contra o câncer. Ele teve uma longa carreira de sucesso como ator – esteve no programa 'ThirtySomething', foi o pai de Felicity em 'Felicity'; foi morto em um porão no filme 'Sexta-Feira 13'; esteve em 'Star Trek' e dezenas de outros programas", diz o texto do cunhado do ator, Michael O'Malley.

Já William Russell faleceu nesta segunda-feira, 3, aos 99 anos. Veterano na televisão britânica, ele deu vida a um dos primeiros companions do protagonista de Doctor Who, Ian Chesterton. O artista estreou na série em 1963, e ficou até o ano de 1965.

"Uma lenda absoluta. Em 1963, William criou o modelo para os companions do Doctor, e seu legado continua forte, 61 anos depois", disse o atual showrunner da série, Russell T Davies.

A causa da morte não foi divulgada.

Publicações relacionadas