Vingadores 5 pode trazer de volta mais de 60 heróis; Entenda | A TARDE

Responsável por comandar “Deadpool & Wolverine”, o diretor Shawn Levy é o principal nome cotado para o novo filme dos Vingadores. E ele deve iniciar o trabalho em grande estilo, já que negocia trazer de volta cerca de 60 personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

>>> Disney vai lançar doc sobre irmã de Vitor Belfort que sumiu há 20 anos

Segundo o Deadline, no entanto, o novo filme não deve ser como os primeiros Vingadores, e pode trazer vários vilões. Caso o planejamento inicial seja confirmado, o novo Vingadores vai ser a maior produção do Marvel Studios, superando até mesmo Ultimato.

Para acender a esperança dos fãs, recentemente, Robert Downey Jr. revelou que toparia voltar a viver Tony Stark, o Homem de Ferro. “Está loucamente no meu DNA. Provavelmente o personagem mais ‘eu’ que já interpretei, mesmo que ele seja muito mais legal do que eu. Eu me tornei surpreendentemente mente aberta quanto a essa ideia”, disse o ator.

O que já sabemos de Vingadores 5?

Após a demissão do ator Jonathan Majors, que fazia o vilão Kang, o quinto filme dos Vingadores recebeu um novo título. O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige já afirmou que o novo Quarteto Fantástico vai ditar os rumos do estúdio.

O que se fala nos bastidores é que Shawn Levy tem agradado muito aos executivos da empresa graças ao trabalho que fez com Deadpool & Wolverine, que estreia no dia 26 de julho deste ano.

O rumor é que ele já teve contato com o roteiro escrito por Michael Waldron, mas até o momento, não aceitou o papel. O estúdio também está se reunindo com outros diretores, para não ter que depender somente de uma única opção.

Vale lembrar que Levy tem outros compromissos com estúdios, como a última temporada de “Stranger Things”, da Netflix, e um filme no universo de Star Wars. Os dois primeiros filmes dos Vingadores foram dirigidos por Joss Whedon, enquanto Guerra Infinita e Ultimato foram comandados por Joe e Anthony Russo.

Publicações relacionadas