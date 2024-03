Mostra de animação do festival Panorama traz diversidade de estilos | A TARDE

A variedade de estilos marca os curtas-metragens selecionados para a mostra de animação do XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema, que serão exibidos nas telas do Cine Glauber Rocha, em Salvador. Parte do festival, que acontece do dia 14 ao dia 20 de março, o Panorama de Animação apresenta filmes de cores intensas e trilhas sonoras marcantes, produzidos em nove países, entre eles o Brasil, representado por 3 filmes.

Com narrativas não convencionais que exploram situações inusitadas, um dos destaques do Panorama de Animação é “Escala” (Scale), de Joseph Pierce, uma coprodução da França, Reino Unido e Bélgica. A animação narra a história de um homem que perde o senso de escala, em meio a um vício de drogas. Exibido na Semana de Crítica de Cannes, “Escala” levou o prêmio de Melhor Curta de Animação no Raindance Film Festival.



Outra marca desta edição é coprodução do Reino Unido e Hong Kong, “Meu Querido Filho” (My Dear Son). Dirigido por Lilian Fu, o curta traz personagens fragmentados e cheios de cor para contar a história inusitada de uma mãe humana que dá à luz um gato.

O mineiro “Dona Beatriz Ñsîmba Vita” narra de forma inovadora a história de Kimpa Vita, heroína congolesa do século XVII. Dirigido por Catapreta, o filme selecionado para o Festival Sundance do ano passado apresenta uma estética única, quase todo na cor branca, mas com destaques coloridos.

A mostra de animação exibirá também “Coelhitos e Gambazitas”, brasileiro dirigido pelo cartunista Thomas Larson ou Thomate; a animação sueca “Well Wishes My Love, Your Love”, de Gabriel Gabriel Garble; o suiço “Canos” (Pipes), de Jessica Meier, Kilian Feusi e Sujanth Ravichandran; a animação “Ernesto”, da mineira Fernanda Roque; e o norte-americano “Pelo” (Fur), de Zhen Li.

O XIX Panorama Internacional Coisa de Cinema tem patrocínio do Instituto Flávia Abubakir e foi contemplado pelo edital SalCine, com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.