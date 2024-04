Motel Destino vai competir pela Palma de Ouro em Cannes | A TARDE

Motel Destino, o novo longa do diretor cearense Karim Aïnouz, vai competir pela Palma de Ouro na próxima edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes, que acontece entre os dias 14 e 25 de maio.

Essa é a segunda vez que o Karim disputa o prêmio, depois de Firebrand, estrelado por Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) e Alicia Vikander (A Garota Dinamarquesa), em 2023. Neste ano, Aïnouz disputa contra produções como Megalopolis, de Francis Ford Coppola, e Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos.

Além da categoria principal, o brasileiro já participou outras vezes do Festival de Cannes: em 2019, venceu a mostra Un Certain Regard com A Vida Invisível. Antes disso, disputou a Queer Palm, dedicada a produções voltadas ao público LGBTQIAPN+, em duas ocasiões: em 2002, sua estreia no Festival de Cannes, com Madame Satã; e em 2011, com O Abismo Prateado.



Motel Destino conta a história de uma mulher em um relacionamento abusivo com um ex-policial, dono do motel do título, que vê a sua vida mudar após um jovem, recém-saído de uma instituição socioeducativa onde cumpria pena, entrar nela. Fábio Assunção (Onde Está Meu Coração), Nataly Rocha (Cabeça de Nêgo) e o estreante Iago Xavier estão no elenco.

O Brasil tem apenas uma Palma de Ouro, de 1962, com O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte.