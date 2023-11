Mulher erra pergunta sobre Vingadores e perde R$ 50 mil | A TARDE

No último domingo, 22, o "Domingão do Huck", exibido pela Rede Globo estreou a nova temporada do quadro "Quem quer ser um milionário?". Durante a exibição do programa, uma participante do quadro perdeu a oportunidade de ganhar o prêmio de R$ 50 mil ao errar a última pergunta do segmento, que envolvia o filme “Vingadores: Guerra Infinita".

O apresentador Luciano Huck perguntou à participante: "Qual destes personagens não foi desintegrado com o estalar de dedos de Thanos no filme 'Vingadores: Guerra Infinita'?" e as opções incluíam Mantis (Pom Klementieff), Soldado Invernal (Sebastian Stan), Vespa (Evangeline Lilly) e Viúva Negra (Scarlett Johansson). A educadora Luana Diniz escolheu Vespa como resposta.

Educadora teve de voltar para casa com prêmio de consolação de R$ 30 mil | Foto: Domingão do Hulk | Rede Globo| Reprodução

A resposta correta era a da Viúva Negra, a única personagem dentre essas opções que não desapareceu após a ação do vilão da franquia Marvel. Ela deu continuidade à história ao lado dos outros Vingadores originais em "Ultimato", como o Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Capitão América.

Diniz ainda fez uma ligação para pedir ajuda ao irmão, mas o confundiu ao demorar para ler a pergunta de forma correta. A princípio, ela perguntou ao parente “quais personagens desapareceram". Como errou a pergunta final do quadro, a educadora teve de voltar para casa com o prêmio de consolação de R$ 30 mil.

“Vingadores: Guerra Infinita" foi lançado em 2018. O longa arrecadou US$ 2,04 bilhões ao redor do mundo, e é tido como a sexta maior bilheteria da história.