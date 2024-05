Música de Caetano Veloso está na trilha do filme da Zendaya, 'Rivais' | A TARDE

A trilha sonora do filme "Rivais", estrelado por Zendaya, terá a música "Pecado" de Caetano Veloso. Com estreia marcada para esta quinta-feira, 26, o longa dirigido por Luca Guadagnino aborda um triângulo amoroso no cenário do tênis, destacando Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor como protagonistas.

"Pecado", presente no álbum Fina Estampa (1994) de Caetano Veloso, tem versos que abordam o amor e a proibição.

A trama segue Tashi (Zendaya), uma tenista que, após uma lesão, orienta seu marido Art (Mike Faist) para se tornar um campeão, mas enfrenta seu ex-namorado Patrick (Josh O’Connor) em uma competição.

Mesclando elementos de drama e comédia, "Rivais" mergulha tanto na intensidade da competição esportiva, como também nos relacionamentos entre os personagens.

Confira um vídeo da música.