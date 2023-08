"Mussum: O Filmis" ganha primeiro trailer divertido e emocionante

O primeiro trailer de "Mussum: O Filmis", cinebiografia estrelada por Aílton Graça que retratará a carreira do humorista e sambista, foi lançado pela Downtown Filmes.

O longa, dirigido por Sílvio Guindane e que chega aos cinemas em 2 de novembro, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado.

Assista ao trailer:

Além de Aílton Graça, o elenco de Mussum: O Filmis ainda conta com Cacau Protásio e Neuza Borges no papel de Dona Malvina, a mãe de Mussum, além do pequeno Thawan Lucas e o humorista Yuri Marçal, que vivem o Trapalhão na infância e juventude, respectivamente.