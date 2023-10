Netflix anuncia criação de prêmio para filmes brasileiros | A TARDE

Em parceria com a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que terá sua 47ª edição entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro, a Netflix anunciou a criação do Prêmio Netflix. Essa é a primeira vez, depois de anos de exibições de filmes nacionais e internacionais, que a empresa entregará um prêmio no festival.

A premiação vai selecionar e adquirir os direitos de distribuição de um filme brasileiro de ficção participante da Mostra deste ano que ainda não tenha sido negociado com alguma plataforma de streaming. O filme vencedor do Prêmio Netflix, a ser anunciado no dia 1º de novembro, data de encerramento da Mostra, será exibido pela Netflix em mais de 190 países.



Renata de Almeida, diretora da Mostra Internacional de Cinema de SP, celebrou a nova parceria com a Netflix e o “estímulo que este prêmio traz à produção brasileira de cinema”. “Entre nossas missões, está apoiar e promover a produção cinematográfica brasileira, exibindo filmes nacionais e proporcionando visibilidade a novos talentos, e o prêmio reforça isso”, afirmou.



Para o diretor de Filmes da Netflix no Brasil, Gabriel Gurman, “a criação desse prêmio representa um marco em nosso compromisso de mais de uma década com o audiovisual brasileiro, e, mais que nunca, com o cinema nacional autoral”. Ele pontua ainda que é “mais um passo em nossa jornada de colaboração com criadores e profissionais do cinema”.



O júri responsável será composto por uma equipe formada pela Netflix e profissionais do mercado audiovisual. “Buscamos filmes ousados e inovadores, que contribuam para nossa missão de termos uma oferta plural e diversificada, com obras que abordem temas importantes em nossa sociedade e que, ao mesmo tempo, dialoguem com o maior número de pessoas possível”, completa Gurman.