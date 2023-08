Netflix ganha 6 milhões de assinantes, mas é ultrapassada por Amazon

Após mudança na política de assinatura da Netflix, que restringia o uso de diversas assinantes na mesma conta e proibia o compartilhamento de senhas, acionistas imaginaram que o gigante do entretenimento passaria por dificuldades. O que aconteceu foi o contrário. Segundo balanço trimestral divulgado recentemente, o número de clientes aumentou 5,85 milhões em todo o mundo. “O número de cancelamentos foi baixo”, afirmou representante da Netflix em carta a acionistas.

Outro fator que contribuiu foi o lançamento de planos com valor mais baixo e publicidade, elevando o número total de assinantes a 238,3 milhões.

No entanto, segundo uma pesquisa do JustWatch, houve uma recente reviravolta no mercado estadunidense e a Amazon Prime ultrapassou por uma pequena margem a Netflix.



Confira abaixo a lista dos maiores streamings nos Estados Unidos nesta metade de 2023:

01) Amazon Prime Video – 21%

02) Netflix – 20%

03) HBO Max (ou Max) – 15%

04) Disney+ – 13%

05) Hulu/Star+ – 11%

06) Paramount+ – 7%

07) Apple TV+ – 6%