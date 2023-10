Netflix planeja aumentar valores das assinaturas | A TARDE

A Netflix estuda aumentar os valores de suas assinaturas com um possível fim da greve do Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), o sindicato dos atores de Hollywood.

Segundo o The Wall Street Journal, a decisão do streaming de alterar os preços após a greve é estratégica, para evitar que o aumento seja feito em um momento em que diversas produções estão paralisadas.



Com o fim das greves e uma nova leva de filmes e séries chegando à plataforma, a Netflix poderia justificar os novos valores.



O aumento afetará, de acordo com o site, diversos mercados globalmente, começando por EUA e Canadá. Ainda é incerto o quanto as assinaturas aumentarão se esse novo ajuste se confirmar.

Procurada, a Netflix se negou a comentar o assunto.