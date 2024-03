Netflix produzirá série sobre incêndio no Ninho do Urubu, do Flamengo | A TARDE

Gigante do streaming, a Netflix usou as redes sociais nesta segunda-feira, para anunciar a produção da série documental "O Ninho: Futebol & Tragédia". A obra contará em três episódios que contam a trajetória do incêndio que ceifou a vida de 10 jovens jogadores das divisões de base do Flamengo.

O incêndio aconteceu na madrugada do dia 8 de fevereiro de 2019 e chocou o Brasil. Segundo o UOL, a produção trará imagens inéditas e recriações de momentos do incêndio, em cenas dramatizadas. A obra promete trazer depoimentos de jornalistas e profissionais do futebol.

Em suas redes sociais a Netflix escreveu:

“A busca por respostas continua. A minissérie documental O Ninho: Futebol & Tragédia relembra o incêndio que vitimou dez jovens no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em três episódios, a minissérie acompanha a trajetória profissional de alguns sobreviventes e a luta das famílias por justiça”.



O Ninho: Futebol & Tragédia chega ao catálogo da Netflix em 14 de março.



