Netflix reduz preços em mais de 30 países, mas Brasil fica de fora

A Netflix vai reduzir o preço das assinaturas em alguns países. A medida, no entanto, não vale para o Brasil, um dos principais mercados da empresa de streaming. Atualmente, cerca de 30 países já foram contemplados com os descontos nas faturas.

“Estamos sempre explorando maneiras de melhorar a experiência de nossos assinantes. Podemos confirmar que estamos atualizando os preços de nossos planos em determinados países", afirmou um porta-voz da gigante do entretenimento em comunicado.

De acordo com o Wall Street Journal, países do Oriente Médio, América Latina, África subsaariana, Europa Oriental e da Ásia já tiveram os preços reduzidos. Os descontos variam de acordo com cada país, com cortes podendo chegar até 50% do plano básico e 43% no premium.

Entre as possíveis justificativas, estão a proibição no compartilhamento de contas e o aumento do custo de vida em alguns países. Os principais mercados da Netflix, como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, França, Espanha, Alemanha, México e Brasil não terão alterações nos preços da assinatura.