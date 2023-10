Netflix vai fazer "The Crown" focada na família de JFK | A TARDE

Uma minissérie baseada na vida do presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy está sendo desenvolvida pela Netflix. O objetivo é produzir uma espécie de versão americana de "The Crown", considerando a história altamente influente da família Kennedy na América. As informações são da Variety.

De acordo com o site, o projeto ainda sem título será baseada no livro "JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956", de Fredrik Logevall.



Alguns capítulos serão escritos por Eric Roth, de "Duna" e "Assassinos da Lua das Flores". Ele também será produtor-executivo. Peter Chernin, de "Ford vs Ferrari", e Jenno Topping, de "Estrelas Além do Tempo", também atuarão como produtores-executivos. A plataforma ainda está em busca de um showrunner.



A minissérie sobre John F. Kennedy ainda não conta com previsão de estreia.