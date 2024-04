Novas temporadas de “Chicago” chegam em março | A TARDE

As novas temporadas da trilogia “Chicago” serão exibidas pela Universal TV a partir do dia 25 de março. O canal da NBCUniversal revelou que “Chicago Med”, “Chicago Fire” e “Chicago P.D.” estão prestes a chegar nas televisões por assinatura do Brasil.

A 9ª temporada de “Chicago Med” será a primeira a ser exibida, às 21h30. Depois, às 22h20, é a vez da 12ª temporada de “Chicago Fire”. A programação se encerra às 23h10, com o primeiro episódio da 11ª temporada de “Chicago P.D.”.



Chicago Med acompanha a equipe de médicos, enfermeiros e funcionários do Gaffney Chicago Medical Center enfrentando desafios diários enquanto faz o que é necessário para tratar seus pacientes. As primeiras seis temporadas estão disponíveis no Prime Video.