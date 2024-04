Novo "Coringa" ganha teaser com Joaquin Phoenix; confira | A TARDE

Uma das sequências mais esperadas do cinema, “Coringa: Delírio a Dois" ganhou seu primeiro teaser, com Joaquin Phoenix, nesta terça-feira, 9. Em uma cena curta, voltando ao papel principal, ele chora e ri na chuva enquanto ao fundo, se ouve a melodia da clássica canção "What the World is Now is Love" em som de piano.

Além dos dois protagonistas, Joaquin Phoenix e Lady Gaga, o novo longa terá também Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung no elenco.

O roteiro e direção da sequência, seguem com Todd Phillips, trazendo consigo também o co-roteirista do primeiro “Coringa”, Scott Silver. Além da ambientação no Asilo Arkham e a inclusão de elementos musicais, não se tem muitas informações sobre o filme.

A estreia de Delírio à Dois está marcada para 4 de outubro.

Confira o teaser