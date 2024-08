26/07/2024 às 16:52 - há XX semanas | Autor: Da Redação CINEINSITE Novo filme com Zico já tem data para chegar aos cinemas; veja Craque do Flamengo teve uma mala roubada com o equivalente a R$ 1,2 milhão

Produção sobre a história do craque do Flamengo vai contar com imagens inéditas - Foto: Reprodução

Zico, que acabou voltando a mídia por ter tido uma mala roubada com o equivalente a R$ 3 milhões em joias e relógios, nesta sexta-feira, 26, em Paris, vai ganhar um documentário especial. A produção sobre a história do craque do Flamengo vai contar com imagens inéditas filmadas com a clássica câmera super 8, mostrando os bastidores dos momentos mais íntimos da carreira de Zico. Com gravações no Brasil, Japão e Europa, o documentário deve chegar aos cinemas em 2026. Dirigida por João Wainer, a produção é da Vudoo Filmes e Guará Entretenimento, com distribuição da Downtown Filmes.

