Novo filme de “Entre Facas e Segredos” vai acontecer, diz Rian Johnson | A TARDE

O diretor Rian Johnson, responsável por “Star Wars: Os Últimos Jedi”, de 2017, afirmou que está trabalhando no terceiro filme da franquia “Entre Facas e Segredos” para a Netflix, de acordo com o The Wrap.

“Está chegando. Obviamente não pude trabalhar durante a greve, e agora que acabou, estou mergulhando com força total, e assim está acontecendo. Eu tenho a premissa, tenho o cenário, tenho o que o filme é na minha cabeça. É só uma questão de escrever a maldita coisa”, disse Johnson.



Na história do primeiro filme, o personagem de Christopher Plummer, Harlan Thrombey, um famoso escritor de histórias policiais, é encontrado morto. O detetive Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig, é contratado para investigar o caso, e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.



Já no segundo filme, “Glass Onion”, Benoit Blanc viaja para a Grécia para desvendar um novo e misterioso crime envolvendo um elenco completamente novo formado por Dave Bautista, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson e Edward Norton. Quem comanda o longa é Rian Johnson, também diretor do primeiro filme.



O primeiro Entre Facas e Segredos está disponível no Telecine, enquanto o segundo é exclusivo da Netflix.