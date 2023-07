Novo filme de Kleber Mendonça Filho ganha data de estreia

Diretor de “Bacurau” e “Aquarius”, Kleber Mendonça Filho teve estreia de seu novo filme “Retratos Fantasmas” no Festival de Cannes. O quinto longa-metragem do realizador retrata a rotina de ida ao cinema no centro de Recife, fazendo um paralelo entre o século XX e os dias atuais. A estreia brasileira está marcada para 24 de agosto.

O longa, nas palavras do diretor, é "sobre a nossa relação com as cidades, nossa percepção dos processos de transformação, da metamorfose do lugar em que moramos", declarou ele, em entrevista para O Globo. “Não é um filme saudosista, do tipo ‘ah, como tudo era lindo naquele tempo’. Não julgo esse processo de mudanças da cidade, que considero quase biológico."



Assim como Recife, Salvador também sofreu com a perda da maior parte de seus cinemas de rua, restando apenas alguns. Entre os atuantes hoje estão o Cine Glauber Rocha (Praça Castro Alves), o Cinema do Museu (Corredor da Vitória), a Sala Walter da Silveira (Barris) e o Cinema da UFBA (Canela).

Thierry Frémaux, diretor do Festival de Cannes, descreve o novo longa-metragem de Mendonça como “uma introspecção pessoal de juventude, que vai além do lado pessoal para tornar-se universal, resultando nesse filme magnífico”. Ele descreve a obra como “singular”, “de grande beleza” e complementa: “eu amo esse filme.”

