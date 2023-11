Novo filme de Zack Snyder e mais chegam à Netflix em dezembro | A TARDE

A Netflix divulgou a lista de estreias para o mês de dezembro. O novo filme de Zack Snyder, “Rebel Moon - Parte 1: A Menina Do Fogo”, a nova temporada de “The Crown” e “A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets”, continuação da animação de 2000, são alguns dos principais destaques.

Confira a lista completa de estreias:

SÉRIES

The Crown - Temporada 6, parte 2 (14/12/2023)



Com a Comunidade Britânica estremecida, a rainha Elizabeth II reflete sobre sua vida e seu legado enquanto prepara o terreno para seus sucessores, Charles e William.

Berlim (29/12/2023)

Nos tempos áureos que antecedem os acontecimentos de "La casa de papel", Berlim e um grupo genial se encontram em Paris para planejar um de seus assaltos mais ambiciosos.

Yu Yu Hakusho (14/12/2023)

Depois de perder a vida em um ato de bondade, o delinquente juvenil Yusuke Urameshi é chamado para ser detetive espiritual e investigar casos de Yokai perigosos.

Eu Odeio Natal - Temporada 2 (7/12/2023)

Então, é Natal. Agora, Gianna está apaixonada e pronta para deixar o espírito natalino fluir, custe o que custar.

Ah, o Natal… (15/12/2023)

Solteira aos 30 anos, Thando mente para a família dizendo que tem um namorado. Agora ela tem 24 dias para apresentar alguém na noite de Natal. Será que ela vai conseguir?

Casamento às Cegas Brasil: Depois do Altar (20/12/2023)

Os participantes das temporadas anteriores de Casamento às Cegas: Brasil se reúnem neste episódio especial, cheio de drama, pontos finais e reencontros.

Asas da Ambição: Temporada 2 (14/12/2023)

Aslı e Lale precisam questionar os padrões e encarar novos desafios para sobreviver na implacável indústria da mídia.

Sweet Home: Temporada 2 (1/12/2023)

Quem está batendo à porta? Um monstro, um humano, um híbrido... Os riscos são maiores do que nunca, o caos toma conta e ninguém está a salvo da infecção.

De Volta às Raízes (31/12/2023)

Após chegar ao auge da carreira, Sam-dal perde tudo e volta às suas raízes humildes. Uma história sobre paz e reflexão após um ciclo de triunfos e reveses.

Solteiros, Ilhados e Desesperados: Temporada 3 (12/12/2023)

Em meio a muito drama e paixão, um novo grupo de solteiros busca encontrar o amor e uma chance de chegar ao Paraíso.

A Criatura de Gyeongseong (12/12/2023)

Gyeongseong, 1945. Na sombria era colonial de Seul, um homem e uma mulher lutam para sobreviver, enfrentando um monstro criado a partir da ganância humana.

Minha Vida com a Família Walter (22/12/2023)

Uma tragédia transforma a vida de uma adolescente. Agora, ela precisa morar numa cidadezinha com a família de sua tutora, onde aprende sobre amor, esperança e amizade.

Star Trek: Prodigy – Temporada 1 (25/12/2023)

Um grupo de jovens aventureiros encontra uma nave abandonada da Frota Estelar e decide partir em uma viagem para explorar a galáxia.

FILMES

Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo (22/12/2023)



Ameaçada por uma força tirânica, uma colônia pacífica localizada às margens de uma lua distante vê uma estranha como sua única esperança de sobrevivência.

O Mundo Depois de Nós (8/12/2023)

As férias de uma família numa casa luxuosa sofrem uma reviravolta quando um ciberataque afeta todos os dispositivos e dois estranhos batem à porta.

Meu Cunhado é Um Vampiro (24/12/2023)

Um ex-jogador de futebol medroso precisa criar coragem para bancar o herói ao descobrir que o cunhado é um vampiro que pretende dominar o mundo.

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets (15/12/2023)

Um grupo de galinhas destemidas se une para enfrentar uma nova ameaça: uma fazenda muito suspeita, com cheiro de fritura no ar.

The Archies (7/12/2023)

Na Índia dos anos 1960, Archie e os amigos lidam com romances, amizades e o futuro de Riverdale, quando construtoras ameaçam um parque querido por todos.

Maestro (20/12/2023)

Um tributo à vida e à arte, este filme narra o relacionamento de Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein em um retrato emocionante do que é família e amor.

O Natal de Costume (6/12/2023)

A norueguesa Thea leva o noivo indiano Jashan para passar o Natal com sua família, mas o choque cultural transforma a festa em caos.

O Último dos Moicanos (1/12/2023)

Na época colonial, um homem inglês criado por povos nativos nos EUA se apaixona pela filha de um coronel britânico e acaba envolvido no sangrento conflito imperial.

Top Gun: Maverick (22/12/2023)

Já faz mais de 30 anos que Maverick ganhou fama como um dos melhores aviadores da Marinha. Agora, ele vai treinar uma nova equipe para uma missão especial e arriscada.

Tempo (11/12/2023)

Uma família passa as férias em uma praia isolada, mas descobre que o local acelera o processo de envelhecimento, reduzindo o tempo de vida de todos a um dia.

DOCUMENTÁRIOS

Se Eu Fosse Luísa Sonza (13/12/2023)



Nesta série documental, a cantora pop mais polêmica do Brasil fala sobre a vida amorosa, carreira, controvérsias e a criação de um novo álbum.

Vozes da Segunda Guerra (7/12/2023)

Com imagens e áudios restaurados de todos os lados do conflito, esta série documental faz uma releitura inédita da Segunda Guerra Mundial.

INFANTIL

A Concierge Pokémon (28/12/2023)



Conheça o Pokémon Resort, o refúgio perfeito para Pokémon relaxarem e se divertirem. Qual será o hóspede fofo que vai ganhar o coração da nova concierge Haru?

Hilda: Temporada 3 (7/12/2023)

Uma visita à tia-avó desperta o interesse de Hilda pelas fadas. Ela só não imaginava que sua ligação com essas criaturas fosse tão forte.

Diário das Fadas: Temporada 2 (4/12/2023)

Atena, Phoebe e Éden estão de volta para ajudar as crianças a resolver problemas do dia a dia com muito brilho, amor e atitude.

O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família (25/12/2023)

Os irmãos Ted e Tim se juntam a Tina para frustrar os planos de um vilão cruel.

ANIME

One Piece: 406/407 (31/12/2023)



No mundo alternativo Jipang, Luffy e sua turma participam de uma corrida em busca do grande prêmio: um tesouro sagrado que realiza desejos.

One Piece: Arquipélago Sabaody (31/12/2023)

Luffy e a tripulação vão para o Arquipélago Sabaody. Por ficar perto da Red Line, esse é o lugar ideal para quem tem coragem e disposição de desbravar o Novo Mundo.