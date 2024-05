Novo "The Office" é confirmado com criador da versão de Steve Carell | A TARDE

A plataforma de streaming Peacock anunciou que vai começar a produzir uma nova versão para a série “The Office". O seriado, originalmente criado no Reino Unido, se tornou um fenômeno com a versão norte-americana, estrelada por Steve Carell.

Segundo o Deadline, Greg Daniels, o criador da versão dos EUA vai produzir a nova série, em parceria de Michael Koman, escritor do Saturday Night Live.

A produção, que ainda não tem nome oficial, vai acompanhar a equipe que filmou a empresa Dunder Mifflin. Agora em busca de um novo tema, eles vão descobrir um jornal do meio-oeste que está prestes a falir e precisa contratar repórteres voluntários.

De acordo com o Deadline, Domhnall Gleeson, ator de Questão de Tempo, e Sabrina Impacciatore, de The White Lotus, vão estrelar o novo seriado. Ainda não há data de estreia, mas a produção deve ter início em julho.

A plataforma Peacock não está disponível no Brasil.

Longa data

Atores da consagrada versão dos EUA, Rainn Wilson e John Krasinski publicaram uma foto juntos nesta quinta-feira, 9. Os dois deram vida a Dwight Schrute e Jim Halpert, eternos inimigos da produção.

“Eu acho que encontrei meu amigo imaginário”, se declarou John para Rainn em post no Instagram, referindo-se ao longa infantil “Amigos Imaginários”, da qual ele é diretor.

A história acompanha uma garota (interpretada por Cailey Fleming) que descobre ser capaz de ver os amigos imaginários de todas as pessoas. Com o poder recém-descoberto, ela embarca em uma jornada para reconectar os seres mágicos com suas crianças - que, hoje em dia, já cresceram e se esqueceram dos antigos companheiros.

O elenco também conta com Steve Carell.

Confira o post:

