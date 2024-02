Novos cartazes da série de “Avatar” destacam protagonistas; veja | A TARDE

A Netflix divulgou cartazes inéditos com foco nos protagonistas de “Avatar: O Último Mestre do Ar” na última sexta-feira, 19. A série chega no streaming vermelho no dia 22 de fevereiro.

>>> "Avatar: O Último Mestre do Ar" ganha primeiro trailer; assista

Os pôsteres destacam e detalham o visual do trio composto por Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley), além do vilão, Príncipe Zuko (Dallas Liu).

Veja:

Inspirada na animação “Avatar: A Lenda de Aang”, de 2005, a série segue o jovem protagonista, Aang, enquanto ele aprende a dominar os quatro elementos (Água, Terra, Fogo e Ar) com o intuito de restaurar o equilíbrio de um mundo ameaçado pela Nação do Fogo.