“O Corvo“: remake de filme trágico com Brandon Lee ganha trailer | A TARDE

O remake de "O Corvo" ganhou seu primeiro trailer na quarta-feira , 14. O longa, estrelado por Bill Skarsgård e FKA Twigs, é uma releitura do longa lançado em 1993, marcado pela morte trágica de Brandon Lee, filho do ícone das artes marciais, Bruce Lee.

A trama narra a história de Eric Draven (interpretado por Bill Skarsgård, o Pennywise de “It - A Coisa”), que é cruelmente assassinado, juntamente com sua namorada Shelly (FKA Twigs), por uma gangue. Encontrando-se entre os reinos dos vivos e dos mortos, Eric opta por se tornar um justiceiro, adotando a persona do Corvo, para buscar vingança contra aqueles que lhe tiraram a vida.

Sombrio e sangrento, o trailer revela parte da jornada de Eric em cenas bastante violentas. Dirigida por Rupert Sanders (“A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell”), a produção está prevista para chegar aos cinemas em 7 de junho de 2024.

Tragédia da primeira versão

"O Corvo" traz à memória a primeira versão lançada em 1994. Estrela do filme, Brandon Lee faleceu aos 28 anos, em março de 1993, devido a um acidente ocorrido durante as filmagens na Carolina do Norte.

Ele foi fatalmente atingido por uma bala de calibre .44 após o ator Michael Massee disparar uma arma de adereço, acreditando erroneamente que estava carregada apenas com cartuchos vazios.

Confira o trailer (legendado) do novo "O Corvo":