‘Ó paí, ó 2’ e ‘Wonka’ terão ingressos a R$ 5 neste domingo | A TARDE

No último dia do ano, o Cine Glauber Rocha traz duas opções esperadas no cinema. A matinê desde domingo, encerra o ano com: “O paí, ó 2” e “Wonka”. Os filmes serão exibidos às 10h30, no dia 31, com preço popular de 5 reais. Os ingressos podem ser comprados com antecedência, mas somente na bilheteria do cinema. No domingo, a venda será iniciada às 9h30.

No longa estrelado por Lázaro Ramos e dirigido por Viviane Ferreira, o público revisita os personagens de um dos mais amados do público baiano: “O paí, ó”. A trama traz Roque confiante no sucesso da carreira como cantor e articulado com a turma do Pelourinho na luta pela causa negra, com música, poesia e humor. É a hora de ajudar Neuzão, que perdeu seu bar para uma turma de caráter duvidoso, de acolher o luto de dona Joana e de se preparar para a festa de Iemanjá.

Enquanto “Wonka” traz um novo olhar sobre o personagem Willy Wonka, de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Interpretado por Timothée Chalamet, sob direção de Paul King, Willy é apresentado em sua juventude, enfrentando os obstáculos que precisou derrubar para se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo.

O cinema não funcionará no dia 1º de janeiro, mas no dia 2 volta a oferecer sua programação diversa à população de Salvador e RMS. Entre os destaques da primeira semana de 2024 estão “Monster”, de Kore-eda Hirokazu, “Priscilla”, de Sofia Coppola, e “Mamonas Assassinas - O filme”, de Edson Spinello.