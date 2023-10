'Ó Pai, Ó 2' ganha pôster oficial e nova data de estreia nos cinemas | A TARDE

A sequência de 'Ó Pai, Ó' teve o pôster oficial divulgado nesta terça-feira, 17, pelo ator Lázaro Ramos, que interpreta o Roque. O longa é dirigido por Viviane Ferreira e conta com elenco de peso.

Na imagem, Lázaro Ramos aparece usando um óculos que reflete a imagem de parte do elenco. Dira Paes, Érico Brás e Luciana Souza retornam ao elenco, além de novos nomes como Luis Miranda e Margareth Menezes. O longa é uma produção da Dueto e Casé Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil e com distribuição da H2O Films.

Também retornam à produção Tânia Tôko, Rejane Maia, Lyu Arisson, Jorge Washington, Cássia Valle, Edvana Carvalho, Vinícius Nascimento, entre outros.

Outra novidade é a data de chegada aos cinemas, que foi adiada em uma semana: mudou de 15 de novembro para 23 do mesmo mês.

O filme foi gravado no Centro Histórico de Salvador e finalizado em outubro de 2022. Na trama, Roque (Lázaro Ramos) se prepara para lançar sua primeira música na esperança de alcançar a fama, enquanto o cortiço de Dona Joana mantém-se agitado com fofocas e festas. O bairro fica ainda mais animado com os preparativos para a popular Festa de Iemanjá na Bahia.

"Baseado na obra do meu amado Bando de Teatro Olodum, nosso filme tem data de estreia, minha gente! To numa ansiedade que só! E imagino que vocês também", escreveu Lázaro.

A diretora Viviane Ferreira ("Um Dia com Jerusa"), segunda mulher negra no Brasil a dirigir individualmente um longa-metragem de ficção, também assina o roteiro ao lado de Elísio Lopes Jr, Daniel Arcades, Igor Verde e colaboração de Luciana Souza, Bando de Teatro Olodum e Rafael Primot.

Confira o pôster.

Participações especiais:

Russo Passapusso (BaianaSystem)



Margareth Menezes



Tiganá Santana



Guiguio Shewell



Pierre Onassis



Nininha Problemática



Attooxxa



Alana Sarah



Ficha técnica:

Direção: Viviane Ferreira



Direção de fotografia: Lílis Soares



Direção de Arte: Raquel Rocha



Figurino: Lena Santana



Caracterização: Hávata Serena e Jade Alves



Inspirado na Obra de: Marcio Meirelles



Roteiro: Elísio Lopes, Daniel Arcades, Igor Verde e Viviane Ferreira, com colaboração de Luciana Souza, Rafael Primot e Bando de Teatro Olodum, Luciana Souza e Rafael Primot



Produção Musical: Luiz Brasil



Música Tema: Jarbas Bittencourt



Montagem: Natara Ney e Guta Pacheco



Som Direto: Ana Luiza Penna



Desenho de Som: Beto Ferraz



Mixagem: Armando Torres



Produtores: Augusto Casé, Carlos Martins e Jeffrey Neale.



Produtores Associados: Bando de Teatro Olodum, Lázaro Ramos, José Alvarenga Jr. e Sara Silveira



Produção Executiva: Clarice Philigret e Cláudia Reis



Produtora: Dueto e Casé Filmes



Coprodutora: Globo Filmes e Canal Brasil



Distribuidora: H2O Films