“Ó Paí, Ó 2”, “Napoleão” e outras estreias da semana | A TARDE

Mais de 15 anos depois do sucesso do primeiro longa, “Ó Paí, Ó 2” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 23. Com Lázaro Ramos e Érico Brás no elenco, o filme conta com a direção de Viviane Ferreira e é uma das principais estreias desta semana nos cinemas.

Outro destaque é a volta de Ridley Scott (Gladiador e Blade Runner - O Caçador de Androides), um dos maiores cineastas da atualidade, com o seu novo filme “Napoleão”, épico de ação que detalha a ascensão e queda do icônico Imperador francês Napoleão Bonaparte, interpretado pelo ganhador do Oscar, Joaquin Phoenix.

Mas não para por aí. Os lançamentos também incluem suspense e drama com o francês “Culpa e Desejo” e comédia com “Meu Novo Brinquedo”, “Não Tem Volta”, “Casamento Grego 3” e muito mais.

Confira a lista de estreias:

Ó Paí, Ó 2







Roque (Lázaro Ramos) se prepara para lançar sua primeira música e está confiante que irá, finalmente, alcançar a fama como cantor. Enquanto isso, o cortiço de Dona Joana (Luciana Souza) continua agitado em meio a fofocas e confusões entre os novos moradores e vizinhos. Já Neuzão (Tania Toko), perde seu bar, causando uma comoção geral. Mas a animação da turma é grande com as preparações para a Festa de Iemanjá, uma das mais populares do calendário baiano, que concentra uma multidão em Salvador.



Napoleão







O filme captura a incansável jornada de Bonaparte pelo poder, a partir de sua relação viciante e volátil com seu verdadeiro amor, Josephine (Vanessa Kirby), mostrando suas táticas militares e políticas visionárias em algumas das mais dinâmicas sequências de batalhas já filmadas.



Culpa e Desejo







Dirigido por Catherine Breillat, a história acompanha uma respeitada advogada e mãe bem-sucedida que coloca tudo em risco ao entrar em um jogo de sedução com o filho de seu marido. Uma história de desejo e traição com consequências devastadoras. Competição oficial do Festival de Cannes 2023.



Não Tem Volta







Nessa comédia, acompanhamos Henrique (Rafael Infante), que não consegue superar a separação de Gabriela (Manu Gavassi) e decide contratar uma empresa de assassinos de aluguel para acabar com sua própria vida.



A Força da Amizade







Luca é um menino de 12 anos de San Giovanni Rotondo, no sul da Itália). Ele é inteligente, perspicaz e determinado. Depois de visitar a igreja e o museu do padre Pio, ele conta aos pais seu plano de fazer uma investigação entre as pessoas que conheceram o homem, a fim de coletar seus testemunhos e escrever um livro. Luca contará com a ajuda de seu amigo Sebastiano, cuja situação familiar o aflige.



Casamento Grego 3







Toula e Ian viajam à Grécia para a reunião da família Portokalos, realizando o último desejo do falecido patriarca Gus Portokalos ao visitar o vilarejo grego onde ele nasceu e cresceu.



De Volta a Córsega







Khédidja trabalha para uma rica família parisiense que a leva para cuidar de seus filhos durante um verão na Córsega. É uma oportunidade para ela voltar com suas próprias filhas adolescentes, Jessica e Farah, para a ilha que deixaram quinze anos atrás em circunstâncias trágicas.



Meu Novo Brinquedo







Sami vive feliz em uma propriedade suburbana, entre seus amigos, vizinhos e sua esposa Alice. Para o aniversário do filho, o homem mais rico da França abre a loja de departamentos que lhe pertence. Alexandre escolhe Sami, o vigia noturno, como seu novo brinquedo.