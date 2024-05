“O Senhor dos Anéis” vai ganhar novo filme em 2026 | A TARDE

A Warner Bros. anunciou o desenvolvimento de um novo filme live-action de “O Senhor dos Anéis". O longa, estimado para 2026, é intitulado The Hunt for Gollum (A Caçada por Gollum, em tradução livre) e será dirigido pelo próprio Andy Serkis, responsável por viver o personagem na trilogia original e em “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada".

Peter Jackson, diretor da trilogia original nos cinemas e dos filmes de O Hobbit, será o produtor, mas segundo o CEO da Warner, David Zaslav, ele "estará envolvido em cada momento do desenvolvimento."

O roteiro terá foco nas "histórias ainda não contadas" do mundo criado por J.R.R. Tolkien. No ano passado, a Warner Bros. havia firmado um acordo para trabalhar com a nova dona dos direitos de Senhor dos Anéis, Embracer Group, em novos filmes live-action.

Publicações relacionadas