"Onda rosa" em shopping de Salvador marca estreia de Barbie

Estreou nesta quinta-feira, 20, nos cinemas de todo o Brasil o filme da Barbie. A expectativa para o filme foi tão grande, que fez do lançamento um dos maiores eventos cinematográficos dos últimos anos. O Portal A TARDE foi até um dos cinemas mais frequentados em Salvador para ver como estava a movimentação do público.

O filme da Barbie acompanha uma das bonecas, interpretada pela atriz Margot Robbie, em um dia que parece ser normal na idílica e plástica “Barbielândia”. No entanto, a rotina perfeita de festas e bate-papo com as amigas muda drasticamente quando ela começa a ter pensamentos sombrios e pasmem, pés chatos, que dificultam o uso de salto alto. Ao lado de Ken (Ryan Gosling), ela parte em uma jornada no mundo real para decifrar o que está causando estas “anomalias”.

Ao chegar no shopping que abriga o cinema, o rosa era perceptível em todo lugar. Cada roupa trazia a cor em vários tons e tamanhos, de criança a idosos. A expectativa das pessoas era muito alta. Algumas já tinham uma relação com a Barbie desde a infância e fizeram sacrifícios para ver a boneca, como faltar ao trabalho. Foi o caso de Maria (nome fictício), que prefere não ser identificada para não perder o emprego.

"A gente faltou um turno de trabalho, mas Barbie é mais do que um filme. Ela traz lembranças da infância, uma questão nostálgica... Acho que toda menina, em algum momento, algum dia sonhou em ser a Barbie. Embora a gente tenha várias questões para discutir de gênero e empoderamento feminino", disse Maria.

Amigas de infância foram relembrar memórias que tiveram com a boneca, que fez parte de suas vidas. Casais fizeram acordos para se dividirem entre os dois filmes. Meninas negras que cresceram com a Barbie loira se sentem representadas com a diversidade de etnias na nova produção.

"Tinha as amigas da Barbie que eram morenas, mas hoje em dia uma Barbie negra é muito mais significativo. E as pessoas terem noção de que essas crianças também querem se ver no desenho, querem ser bonecas, acho isso muito importante, muito válido", concluiu a estudante Adrielle.

Amigas de infância foram relembrar memórias que tiveram com a boneca, que fez parte de suas vidas | Foto: Franciano Gomes | Ag. A TARDE

E o "Barbenheimer"?

De um lado, a história da boneca mais famosa do mundo, com um enredo totalmente atualizado. Do outro lado, uma biografia sobre um acontecimento que marcou a humanidade. Além da estreia de Barbie, a quinta também foi marcada pela estreia de Oppenheimer.

O longa conta a história do físico J. Robert Oppenheimer, que trabalhou com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, levando ao desenvolvimento da bomba atômica. O lançamento simultâneo, curioso e contrastado, gerou um apelido inusitado para o evento cinematográfico: “Barbenheimer”. No entanto, a reportagem do Portal viu pouca gente que iria fazer a “casadinha” e ver as duas obras. Uma delas foi o estudante Iuri Lopes, que levou toda a família para o cinema.

Ele se preparou para ver Barbie um tempo antes da estreia, viu trailer, ouviu críticas e percebeu no filme uma Barbie mais complexa que a tradicional. Iuri afirma que também está no movimento 'Barbenheimer' por já ter adquirido o ingresso de Oppenheimer para assistir à noite.

Iuri afirma também está no movimento Barbenheimer, com muita expectativas para os dois filmes | Foto: Eleonora Leão | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

| Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

*Sob supervisão de Alex Torres e Bianca Carneiro